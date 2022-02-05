Bursaspor, 2022'deki ilk galibiyetini aldı! Bursaspor 1-0 Altınordu

05 Şubat 2022 Cumartesi, 20:42

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, Altınordu'yu konuk etti.

Ligde zorlu günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında gülen Bursaspor cephesi oldu.

28. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Tamer Tuna'nın ekibi kalan sürede skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor ligde 6 maç sonra üç puanla tanıştı ve 23 puana yükseldi. Yeşil-beyazlılar 2022'de ilk kez galip geldi.

Bursaspor 15. sıraya yükselirken Altınordu ise üst üste dördüncü kez yenilerek 22 puanla 17. sırada kaldı.