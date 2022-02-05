Bursaspor, 2022'deki ilk galibiyetini aldı! Bursaspor 1-0 Altınordu

TFF 1. Lig'de zorlu günler geçiren Bursaspor 6 maç sonra üç puanla tanışırken 2022'deki ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 20:42
Bursaspor, 2022'deki ilk galibiyetini aldı! Bursaspor 1-0 Altınordu
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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, Altınordu'yu konuk etti.

Ligde zorlu günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında gülen Bursaspor cephesi oldu.

28. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Tamer Tuna'nın ekibi kalan sürede skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor ligde 6 maç sonra üç puanla tanıştı ve 23 puana yükseldi. Yeşil-beyazlılar 2022'de ilk kez galip geldi.

Bursaspor 15. sıraya yükselirken Altınordu ise üst üste dördüncü kez yenilerek 22 puanla 17. sırada kaldı.


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