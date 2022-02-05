Bursaspor, 2022'deki ilk galibiyetini aldı! Bursaspor 1-0 Altınordu
TFF 1. Lig'de zorlu günler geçiren Bursaspor 6 maç sonra üç puanla tanışırken 2022'deki ilk galibiyetini aldı.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, Altınordu'yu konuk etti.
Ligde zorlu günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında gülen Bursaspor cephesi oldu.
28. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Tamer Tuna'nın ekibi kalan sürede skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bursaspor ligde 6 maç sonra üç puanla tanıştı ve 23 puana yükseldi. Yeşil-beyazlılar 2022'de ilk kez galip geldi.
Bursaspor 15. sıraya yükselirken Altınordu ise üst üste dördüncü kez yenilerek 22 puanla 17. sırada kaldı.
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