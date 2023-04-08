Milan, evinde Empoli'yi geçemedi!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:17

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:17

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Milan, Empoli ile 0-0 berabere kaldı.

Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek bir pozisyonda bitirmeyi hedefleyen Milan, puan tablosunda orta sıralarda yer alan Empoli'yi San Siro Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi Milan, pozisyonlar yakalasa da golü bulamadı ve müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle bitti. İki takım puanları paylaştı.

Milan aldığı 1 puanla, puanını 52 yaptı ve 3. sırada kaldı ve üst sıralarda yer alma hedefi darbe aldı. Milan, bu haftaki maçını kazanan lider Napoli'nin 22 puan gerisinde bulunuyor.

Empoli ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.