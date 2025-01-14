Milan geriden gelip kazanmasını bildi!
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Como'yu 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Como ile karşı karşıya geldi.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milan, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
Ev sahibi takım 60. dakikada Assane Diao ile öne geçti. Milan, 71'de Theo Hernandez ile skoru eşitledi. Dakikalar 76'yı gösterirken Rafael Leao, İtalyan devini 2-1 öne geçirdi.
Serie A'da 2 maç sonra kazanan Milan puanını 31 yaptı. Como ise 19 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Milan, Juventus'a konuk olacak. Como ise Udinese'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Como #milan #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- Nefes kesen maçta Beşiktaş, Wolves Vilnius'u devirdi
- AZ Alkmaar, Ajax'ı yenerek çeyrek finale yükseldi!
- Trabzonspor'da ayrılık: Enis Bardhi
- Milan geriden gelip kazanmasını bildi!
- Nuri Şahin'in Dortmund'u deplasmanda dağıldı!
- VakıfBank, Aras Kargo deplasmanında set vermeden kazandı
- Aston Villa, Donyell Malen'i açıkladı
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara yanıt
- Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Serdal Adalı'ya ziyaret
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
- Usta oyuncu hayatını kaybetti!
- Düzene dur diyecek savcı yok mu?
- Savcı mütalaasını açıkladı
- İddia: Reza Zarrab Miami'de evleniyor
- 'Söylem birliği' vurgusu