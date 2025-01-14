Milan geriden gelip kazanmasını bildi!

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Como'yu 2-1 mağlup etti.

Milan geriden gelip kazanmasını bildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 22:44

İtalya Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Como ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milan, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Ev sahibi takım 60. dakikada Assane Diao ile öne geçti. Milan, 71'de Theo Hernandez ile skoru eşitledi. Dakikalar 76'yı gösterirken Rafael Leao, İtalyan devini 2-1 öne geçirdi.

Serie A'da 2 maç sonra kazanan Milan puanını 31 yaptı. Como ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, Juventus'a konuk olacak. Como ise Udinese'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Como #milan #İtalya Serie A
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