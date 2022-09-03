Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Inter'i konuk ediyor. Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:17
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'nın iki devi Milan ve Inter 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Milano derbisi Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak.

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 Eylül Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.


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