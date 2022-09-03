Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Milan, Inter'i konuk ediyor. Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Serie A'nın iki devi Milan ve Inter 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Milano derbisi Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak.
MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3 Eylül Cumartesi günü (bu akşam) oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Milan - Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
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