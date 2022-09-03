Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün ameliyat edildiğini açıkladı
Trabzonspor, Ümraniyespor maçında ciddi şekilde sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.
Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre karşılaşma sırasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla sabah saatlerinde Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen, A Takım doktoru Halil Polat'ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.
Dorukhan Toköz başarılı bir operasyon geçirdi— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 3, 2022
https://t.co/DOO3WVTHZj pic.twitter.com/e9VphmVjgJ
Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.
Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz'ün genel durumunun iyi olduğu, rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı belirtildi.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Sosyal medya akımına siyasiler de katıldı
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- 'Bu zat zaten teröristin tekidir'
- Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kesti