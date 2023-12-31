Milan kendi evinde Sassulo'yu tek golle geçti!

Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:51

Güncelleme: 31.12.2023 - 09:51

İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Milan sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 1-0 yendi.

Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Christian Pulisic kaydetti.



Milan bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Sassuolo ise 16 puanda kaldı.



Milan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Empoli'ye konuk olurken, Sassuolo sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.