Milan kendi evinde Sassulo'yu tek golle geçti!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 10 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:51
Milan kendi evinde Sassulo'yu tek golle geçti!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Milan sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 1-0 yendi.
Milan'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Milan bu galibiyetle 36 puana yükselirken, Sassuolo ise 16 puanda kaldı.

Milan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Empoli'ye konuk olurken, Sassuolo sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.


milan sassuolo serie a

İlgili Haberler

Süper Kupa krizi gündemden düşmüyor: Büyükekşi Erdoğan’la ne konuştu?

Süper Kupa krizi gündemden düşmüyor: Büyükekşi Erdoğan’la ne konuştu?
Süper Kupa'yla ilgili önerge iki aydır Meclis'te bekliyordu... CHP'li Bulut: Rezaletten saray sorumlu

Süper Kupa'yla ilgili önerge iki aydır Meclis'te bekliyordu... CHP'li Bulut: Rezaletten saray sorumlu
Son Dakika... Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu: Muhalefeti hedef aldı!

Son Dakika... Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu: Muhalefeti hedef aldı!

En Çok Okunan Haberler