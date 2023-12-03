Milan kendi evinde zorlanmadı!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Frosinone'yi 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 09:46
Milan kendi evinde zorlanmadı!
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İtalya Serie A'nın 14. hafta karşılaşmasında Milan sahasında ağırladığı Frosinone'yi 3-1 mağlup etti.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Luka Jovic, 50. dakikada Christian Pulisic ve 74. dakikada Fikayo Tomori, Frosinone'nin golünü ise Marco Brescianini 82. dakikada kaydetti.

Milan aldığı bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve şampiyonluk yarışına tutundu. Frosinone ise 18 puanda kaldı.

Milan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Frosinone sahasında Torino'yu konuk edecek.


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