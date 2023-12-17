Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında kendi sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.
MİLAN - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Milan, oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Monza ise kendi sahasında ağırladığı Juventus'a 2-1 mağlup olmuştu.
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