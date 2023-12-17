Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında kendi sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:32
Milan - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

MİLAN - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Milan, oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Monza ise kendi sahasında ağırladığı Juventus'a  2-1 mağlup olmuştu. 


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