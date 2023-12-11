Futbola veda etmişti: Zlatan Ibrahimovic Milan'a geri döndü!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:01

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:01

İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic, kariyerinde üçüncü kez Milan'a geri döndü.

İlk iki döneminde futbolcu olan Zlatan Ibrahimovic, bu kez kulüp sahibi RedBird Capital şirketinin özel danışmanı olarak Milan'da görev alacak.

"BUNU SADECE HAYAL EDEBİLİRDİM"

Yeni görevi hakkında konuşan Zlatan, "Milan'a olan sevgim asla bitmeyecek. Milan'ın geleceğinin bir parçası olma fırsatı sadece hayal edebileceğim bir şeydi. Bana bu fırsatı sunduğu için RedBird Capital'dan Gerry Cardinale'e teşekkür ederim. Bu hafife aldığım bir görev değil. Futbol sonrası kariyerimin ilk adımları hakkında uzun uzun düşündüm. Milan'ın bir üyesi olarak bu yolculuğa başlamak için daha heyecanlı olamazdım. Benim için gerçekten bir eve dönüş" ifadelerini kullandı.

RedBird Capital'ın kurucusu Gerry Cardinale, "Dünyanın en büyük sporcuları, takımları ve iş dünyası figürlerinden bazılarıyla ortaklık kurduk. Spor, medya ve eğlenece alanlarındaki yatırım faaliyetlerine Zlatan ile birlikte katkıda bulunmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

FUTBOLA MILAN FORMASIYLA VEDA ETTİ

Futbola önceki ay Milan formasıyla veda eden 42 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, profesyonel kariyerinde 827 maça çıkıp 496 gol atarken 205 asist yaptı.