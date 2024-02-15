Milan - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Rennes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:42
Milan - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Julien Stephan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

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MİLAN - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MİLAN - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağlı hakem Bartosz Nikola Dobanovic'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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