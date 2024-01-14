Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:37

Güncelleme: 14.01.2024 - 13:37

İtalya Serie A'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.



MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Roma ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı.