Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
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İtalya Serie A'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Empoli deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Roma ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı.
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