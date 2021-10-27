Milan, Simon Kjaer'inn sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
Serie A kulüplerinden Milan, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Serie A'nın önemli ekiplerinden Milan, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Şuan ligde 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup lider olan Milan'ın başarılı stoper oyuncusu, ekim başında verdiği röportajda sözleşme uzatmaya yakın olmadığını belirtmişti. Kjaer ayrıca "Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım. Hem kulüpte hem de şehirde kendimi iyi hissediyorum. Milan'da oynamayı ve hayattan zevk almayı seviyorum. Kulüp, benim fikrimi ve durumumu biliyor. Sorunu çözmek için beni arayabileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
2017-19 arasında Fenerbahçe forması da giymiş olan 32 yaşındaki başarılı stoper bu sezon Milan forması ile 8 karşılaşmaya çıktı.
Official Statement: @simonkjaer1989 ? https://t.co/dOjYIz6qRj— AC Milan (@acmilan) October 27, 2021
Comunicato Ufficiale: Simon Kjær ? https://t.co/MOjEE0DML2#SempreMilan pic.twitter.com/n7GbXprxBB
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