20.02.2026 09:27:00
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de tüm gözler Milan Skriniar'ın sakatlığına çevrildi. Nottingham Forest maçında sakatlanan deneyimli stoperin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda konuk ettiği Nottingham Forest maçında Milan Skriniar şoku yaşandı. Karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlanan Skriniar maça devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

TEDESCO'DAN SKRINIAR SÖZLERİ

Pas atmak istediği sırada sakatlanan Skriniar'ın durumu merak konusu olurken, Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Tedesco, sakatlanan Skriniar ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında olmayacağını belirtti.

1 AY YOK İDDİASI

Öte yandan Sabah'a göre Milan Skriniar yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli stoperin nihai durumu ise bugün çekilecek MR sonrası netleşecek.

Milan Skriniar'ın formasından 1 ay uzak kalması halinde kaçıracağı maçlar şöyle:

Kasımşapa - Süper Lig

Nottingham Forest (D) - UEFA Avrupa Ligi

Antalyaspor (D) - Süper Lig

Gaziantep FK (D) - Türkiye Kupası

Samsunspor - Süper Lig

Fatih Karagümrük (D) - Süper Lig

Gaziantep FK - Süper Lig

