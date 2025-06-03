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Milan Skriniar için istenen bonservis belli oldu!

Milan Skriniar için istenen bonservis belli oldu!

3.06.2025 14:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Milan Skriniar için istenen bonservis belli oldu!

Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmak istediği Milan Skriniar için Fransız ekibi PSG'nin 20 milyon Euro istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı lacivertli takımda gösterdiği başarılı performans sonrasında taraftarların sevgilisi haline geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ligue 1'de sadece 5 maça çıkan Skriniar, Fenerbahçe'de adeta yeniden doğdu.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yeni sezondaki kadro planlamasında da düşünülmeyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geleceği hakkında verilecek kararı beklerken Fransız kulübüyle sarı lacivertliler arasındaki görüşmeler de devam ediyor.

Le Parisien'in haberine göre; PSG'nin Milan Skriniar için istediği bonservis bedeli ise 20 milyon Euro.

Paris temsilcisi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun transferi için pazarlık aşaması devam ediyor.

Fenerbahçe'de 23 maça çıkan Skriniar 3 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.


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