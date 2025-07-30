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Milan Skriniar, İstanbul'a geldi!

Milan Skriniar, İstanbul'a geldi!

30.07.2025 20:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Milan Skriniar, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştı. Skriniar, imza için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-Lacivertliler, yaptığı açıklamada,  "Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Slovak stoper, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

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