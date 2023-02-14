Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Milan sahasında Tottenham'ı konuk ediyor. Milan - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başlıyor.
MILAN - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milan - Tottenham arasında bugün Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
MILAN - TOTTENHAM MAÇI HANGI KANALDA?
Müsabaka Exxen ekranlarında yayınlanacak.
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