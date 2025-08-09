Milan, Türk sol beki kadrosuna katıyor!

Milan, genç kadrosunu Berkay Karaca ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Sky'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Schalke 04'ün U19 takımından temmuz ayında ayrılan Berkay Karaca ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki sol bekin Milan'ın U23 Takımı'nda forma giymesi bekleniyor.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Berkay Karaca, AC Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Genç oyuncu, adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında (AC Milan Futuro) geçirecek ve gelecek sezon A Takım kadrosuna katılacak.
Berkay Karaca, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Geçen sezon 16 maçta süre bulan genç sol bek oyuncusu, 3 asist yaptı.