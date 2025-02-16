Milan'a 3 puanı Gimenez getirdi!

İtalya Serie A'da Milan, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golü Santiago Gimenez attı.

Milan'a 3 puanı Gimenez getirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:00

İtalya Serie A 24. hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Milan, 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi Milan'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Santiago Gimenez attı.

Bu sonuncun ardından Milan, ligde üst üste ikinci kez kazandı. Hellas Verona ise ligde arka arkaya ikinci yenilgisini yaşadı.

Milan, ligde 41 puana yükseldi. Hellas VErona, 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Torino deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.


Etiketler: #milan #Hellas Verona #İtalya Serie A

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