Milan'a Fiorentina karşısında geri dönüş yetmedi!
İtalya Serie A'da Milan, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Milan, 2-0'dan geri dönmesine rağmen galibiyeti bulamadı.
İtalya Serie A 31. hafta karşılaşmasında Milan, sahaında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 2-2 sona erdi.
Fiorentina, 7. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Fiorentina'da Moise Kean, 10. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Milan, 23. dakikada Tammy Abraham ile durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı Fiorentina kalesine yüklenen Milan, aradığı eşitlik golünü 64. dakikada buldu. Milan'da bu dakikada Luka Jovic, karşılaşmayı 2-2'ye getiren golü attı.
Maçta başka gol olmadı ve Milan - Fiorentina mücadelesi 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Milan 48, Fiorentina 52 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Udinese deplasmanına gidecek. Fiorentina, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'nun cezasında Şenol Güneş ayrıntısı!
- Barcelona, Real Betis maçında fırsat tepti!
- Milan'a Fiorentina karşısında geri dönüş yetmedi!
- Beşiktaş, Bursa'da farklı kazandı!
- Aston Villa, evinde tek farkla kazandı!
- Deplasmanda Inter'e büyük şok!
- Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
- Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
- Kupa Fenerbahçe’nin
- Antalyaspor, Samsunspor'u da eli boş gönderdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
- 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
- Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan kurultay açıklaması
- Başsavcılıktan flaş açıklama!
- Dev derbinin cezaları belli oldu!