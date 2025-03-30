Milan Skriniar transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bonservisini almayı planladığı Milan Skriniar'ın Tottenham'ın listeside olduğu iddia edildi.

Milan Skriniar transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:02

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, savunmanın lideri oldu.

Performansı sonrası Fenerbahçe'nin Slovak stoperin bonservisini almayı hedeflediği biliniyordu. Sarı-lacivertli takım PSG ile transfer konusunda anlaşırsa Skriniar ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyordu.

Fenerbahçe'ye Skriniar transferinde Premier Lig'den rakip çıktı. Tottenham'ın 30 yaşındaki stoper için harekete geçebileceği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Cristian Romero'nun yerine Skriniar'ı transfer edebilir.

Skriniar, Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #milan skriniar #fenerbahçe #tottenham

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