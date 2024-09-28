Milan'a galibiyet için 5 dakika yetti!
İtalya Serie A 6. hafta maçında Milan, sahasında Lecce'yi 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 6. hafta maçında Milan, sahasında Lecce ile karşılaştı. San Siro'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Alvaro Morata, 41. dakikada Theo Hernandez ve 43. dakikada Christian Pulisic kaydetti.
Ev sahibi ekipte Bartesaghi 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milan, puanını 11'e çıkardı. Lecce ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Milan, Fiorentina deplasmanına gidecek. Lecce ise Udinese ile oynayacak.
Etiketler: #milan #Lecce #İtalya Serie A
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