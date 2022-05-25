Milan'a şampiyonluk sonrası kötü haber: Zlatan Ibrahimovic 7-8 ay yok
Serie A'da şampiyon olan Milan, dizinden ameliyat edilecek olan Zlatan Ibrahimovic'in 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İtalya Serie A'nın 38. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.
Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti. Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.
MILAN'DAN AÇIKLAMA: 7-8 AY YOK
Milan, dizinden ameliyat edilecek olan Zlatan Ibrahimovic'in 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Official Statement: Zlatan Ibrahimovic https://t.co/w3nDPf4bS3— AC Milan (@acmilan) May 25, 2022
Comunicato Ufficiale: @Ibra_official https://t.co/GmwH4e3kiW#SempreMilan pic.twitter.com/teSiLQAXWf
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