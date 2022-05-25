Milan'a şampiyonluk sonrası kötü haber: Zlatan Ibrahimovic 7-8 ay yok

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:52

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti. Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü, 72. dakikada Olivier Giroud'nun yerine oyuna dahil oldu. İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla 2. kez Serie A şampiyonluğu sevinci yaşadı.

MILAN'DAN AÇIKLAMA: 7-8 AY YOK

Milan, dizinden ameliyat edilecek olan Zlatan Ibrahimovic'in 7-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.