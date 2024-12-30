Milan'da Fonseca sonrası sürpriz teknik direktör!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:28

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:28

İtalya Serie takımı Milan'da, teknik direktör Paulo Fonseca görevden alındı.

İtalyan takımının resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"AC Milan, Paulo Fonseca'nın Erkekler Birinci Takımı Baş Antrenörü görevinden alındığını duyurur. Kulüp, Paulo'ya gösterdiği büyük profesyonellik için şükranlarını sunar ve gelecekteki çabalarında ona en iyisini diler."

Milan 17 maçta topladığı 27 puanla Serie A'da 8. sırada yer alıyordu.

FONSECA'NIN YERİNE CONCEIÇAO

Öte yandan Milan'da Fonseca'nın yerine bir başka Portekizli çalıştırıcının getirilmesi bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; kırmızı siyahlı kulüp, yakın zamanda teknik direktörlük için Sergio Conceiçao ile anlaşıldığını açıklayacak. Conceiçao son olarak Porto'yu çalıştırmış ve Portekiz kulübünden Haziran 2024'te ayrılmıştı.