Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini devam ettirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Milan, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. San Siro'daki mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazandı.
Milan, 42. dakikada Rafael Leao ile öne geçti. Kızılyıldız, bu gole 67. dakikada Nemanja Radonjic ile cevap verdi. Milan, Tammy Abraham'ın 87. dakikadaki golüyle maçı 2-1 kazandı.
SERİ 4 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Milan, 12 puana yükseldi. Kızılyıldız, 3 puanda kaldı.
Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Girona'yı ağırlayacak. Kızılyıldız, PSV Eindhoven'ı konuk edecek.
Etiketler: #milan #Kızılyıldız #uefa şampiyonlar ligi
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