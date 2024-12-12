Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini devam ettirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini devam ettirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Milan, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. San Siro'daki mücadeleyi İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Milan, 42. dakikada Rafael Leao ile öne geçti. Kızılyıldız, bu gole 67. dakikada Nemanja Radonjic ile cevap verdi. Milan, Tammy Abraham'ın 87. dakikadaki golüyle maçı 2-1 kazandı.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Milan, 12 puana yükseldi. Kızılyıldız, 3 puanda kaldı.

Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Girona'yı ağırlayacak. Kızılyıldız, PSV Eindhoven'ı konuk edecek.


Etiketler: #milan #Kızılyıldız #uefa şampiyonlar ligi

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