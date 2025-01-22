Milan'da Kyle Walker için geri sayım!
Milan, Manchester City'den Kyle Walker ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Walker'ı kiralık olarak kadrosuna katacak. Walker'ın sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alacak.
Milan, savunmasını Manchester City'den Kyle Walker ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ve Manchester City, Walker'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. Milan, İngiliz futbolcunun ikinci yarıdaki maaşını üstlenecek. Milan ve Manchester City arasında yapılan sözleşmeye göre 34 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.
3 YLLIK ANLAŞMA
Walker da kişisel şartlarda Milan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Milan'ın, yaz aylarında Walker'ın satın alma opsiyonunu kullanması durumunda bu anlaşma şartları devreye girecek.
Walker'ın transferi için sağlık ve seyahat programı ayarlandığı belirtildi. Milan'ın, 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Kyle Walker, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.
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