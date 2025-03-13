Milan'dan Joao Felix kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan'ın ara transfer döneminde kiraladığı Portekizli oyuncu Joao Felix ile sezon sonunda yollarını ayıracağı kaydedildi.
Avrupa futbolunda son dönemde en çok transfer yapan isimlerden biri olan Joao Felix, ara transfer döneminde imza attığı Milan'da da aradığını bulamadı.
Milan, ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Portekizli futbolcu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
İKİSİ DE YOLCU
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, sezon sonunda teknik direktör Sergio Conceiçao ile kesin olarak yollarını ayıracak. İtalyan ekibinin, Conceiçao'nun da isteğiyle ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı Felix ile de yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Conceiçao ve Felix'in Milan'da kalma şansının sıfır olduğu iddia edildi.
9 MAÇTA FORMA GİYDİ
3 Şubat'ta Chelsea'den Milan'a kiralanan 25 yaşındaki Felix, İtalyan ekibinde çıktığı 9 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Felix'in bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Spor Haberleri
- Zorlu mücadelede 11'ler belli oldu! Haydi Fenerbahçe...
- Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı!
- Barcelona'da Martinez gelişmesi!
- Milan'dan Joao Felix kararı!
- Milli atlet doping testini kaçırdı: 30 ay men!
- Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
- Dünya Boks Şampiyonası'nda madalyalar garantilendi!
- 3 gündür kayıp olarak aranıyordu: Baygın halde bulundu!
- Genç futbolcudan Mertens ve Torreira açıklaması!
- Acun Ilıcalı'dan Rangers açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- İsrail Şam'ı vurdu!
- MSB'den açıklama geldi!
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İmamoğlu’nun şansı
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- AKP'li başkanın eşine ‘kritik’ atama
- İmamoğlu, o eleştirilere yanıt verdi