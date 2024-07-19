Milan, Morata'yı açıkladı!
Milan, Atletico Madrid'den İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.
AC Milan, Olivier Giroud'un ardından santrfor hattına önemli bir takviye yaptı.
İtalyan ekibi, Atletico Madrid'den Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.
Milan, İspanyol golcü için Atletico Madrid ile sözleşmesinde yer alan 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandı ve golcü futbolcuyla 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı. Morata'nın Milan ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi önemli ekiplerde oynayan Morata, kariyeri boyunca çıktığı 589 maçta 216 gol attı ve 82 asist yaptı.
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