Milan'dan Rafael Leao'ya yeni sözleşme

Milan, Portekizli oyuncusu Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 08:26
Milan'dan Rafael Leao'ya yeni sözleşme
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İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor.

Sporx'in La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, İtalyan ekibinin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi.

Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı.

Bu sezon Milan'da 44 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.


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