Milan'dan Rafael Leao'ya yeni sözleşme

Yayınlanma: 11.05.2023 - 08:26

Güncelleme: 11.05.2023 - 08:26

İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor.

Sporx'in La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, İtalyan ekibinin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi.

Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı.

Bu sezon Milan'da 44 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.