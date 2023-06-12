Milan'ın efsane başkanı Silvio Berlusconi futbol tarihe iz bıraktı!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:02

Bir süredir tedavi gören İtalya Devleti'nin eski İtalya Başbakanı ve AC Milan'ın eski sahibi Silvio Berlusconi'den kötü haber geldi.



Bir dönem Milan Kulübü'nün sahipliğini yapan Berlusoni 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1986-2017 yılları arasında Milan'ın sahibi olan Silvio Berlusconi, 2018'de Monza'yı satın almıştı.

Silvio Berlusconi'nin AC Milan'a kazandırdığı bu büyük kupalar, kulübün tarihinde unutulmaz bir yer edindi.

Silvio Berlusconi'nin Milan ile zaferleri:

5x Şampiyonlar Ligi

1x Kulüpler Dünya Kupası

8x Serie A

5x UEFA Süper Kupa

1x İtalya Kupası

6x İtalya Süper Kupası

2x Intercontinental Cup