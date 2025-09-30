Milano Belediye Meclisi'nden Inter ve Milan'a iyi haber!

İtalya futbolunun en önemli kulüplerinden olan Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza/San Siro'nun 197 milyon Euro karşılığında kırmızı-siyahlılara ve mavi-siyahlılara satılmasını 20'ye karşı 24 oyla kabul etti.

MİLANO'YA YENİ STADYUM

Milano ekipleri, 1.2 milyar Euro'ya yeni bir stadyum yapacak.

Tarihi stadyum, 2026 yılında düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

1925 yılında inşaatına başlanan ve 1926'da tamamlanan stadyumda oynanan açılış maçında Inter, Milan'ı 6-3 mağlup etmişti. Inter, 1947 yılından itibaren karşılaşmalarını Giuseppe Meazza'da oynamaya başladı.