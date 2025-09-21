Inter kendi evinde hata yapmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.09.2025 23:48:00
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, Sassuolo'yu evinde ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter, 2-1 kazanmayı başardı.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikda Federico Dimarco ve 81. dakikada Tarik Muharremovic (K.K) attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYDİ

Deplasman ekibinin tek golünü 84. dakikada Walid Cheddira kaydetti.

Inter formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin 65. dakikasında yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya çıkartan Inter, 10. sıraya yükseldi. Yeşil-siyahlılar ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

Milano ekibi gelecek hafta Cagliari'ye konuk olurken, Sassuolo evinde Udinese'yi ağırlayacak.

