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Milletler Ligi'nde Belçika'dan zorlu galibiyet!

Milletler Ligi'nde Belçika'dan zorlu galibiyet!

22.06.2025 16:59:00
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AA
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Milletler Ligi'nde Belçika'dan zorlu galibiyet!

Belçika, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında karşılaştığı Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında oynanan maçta Belçika, Kanada'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Belçika, organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken Kanada ise 6. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika: Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)

Kanada: Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)

Setler: 22-25, 25-13, 21-25, 25-22, 18-16

Süre: 141 dakika

İlgili Konular: #Kanada #Belçika #FIVB Milletler Ligi