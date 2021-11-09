Fenerbahçe'de teknik direktör borsası yine açıldı

PAULO FONSECA | Vitor Pereira'dan önce bir başka Portekizli teknik adam Fonseca'nın adı da Fenerbahçe ile anılıyordu. Avrupa'da istediği sözleşmeyi alamayan Fonseca için Newcastle United kapıları da kapandı. Yine de Portekizli teknik adamı ikna etmek kolay olmayacak.