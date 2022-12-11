Milli atlet Anthony Smith ABD'de altın madalya kazandı

Milli sporcu Anthony Smith, ABD'de düzenlenen Spokane Invitational Yarışı erkekler 200 metrede altın madalyaya uzandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 16:50
Milli atlet Anthony Smith ABD'de altın madalya kazandı
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ABD'de yapılan Spokane Invitational Yarışı erkekler 200 metrede milli atlet Anthony Smith, altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Washington'da yapıldı.

Anthony Smith, erkekler 200 metrede 21.28'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, ayrıca Batuhan Altıntaş'a ait 21.59'luk 20 Yaş Altı Salon 200 metre rekorunu da kırdı.


Anthony Smith ABD Atletizm

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