Milli atlet Ersu Şaşma kim, kaç yaşında, nereli? Ersu Şaşma hangi takımda forma giyiyor, final yarışı ne zaman?
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı. Peki, Milli atlet Ersu Şaşma kim, kaç yaşında, nereli? Ersu Şaşma hangi takımda forma giyiyor, final yarışı ne zaman? İşte ayrıntılar...
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta gerçekleştirilen erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdıran Ersu Şaşma'nın yaşamı merak edildi. Peki, Milli atlet Ersu Şaşma kim, kaç yaşında, nereli? Ersu Şaşma hangi takımda forma giyiyor, final yarışı ne zaman?
ERSU ŞAŞMA KİMDİR?
Ersu Şaşma 30 Eylül 1999'da Mersin'de doğan Türk sırıkla atlama atleti. Fenerbahçe Atletizm Takımı sporcusu olan Şaşma'nın, antrenörlüğünü 18 Ocak 2021'de vefat edinceye kadar Halil İbrahim Çömlekçi yaptı.
Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazandı. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı.
ERSU ŞAŞMA HANGİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR?
Ersu Şaşma, Fenerbahçe SK forma giymektedir.
ERSU ŞAŞMA'NIN FİNAL YARIŞI NE ZAMAN?
Paris Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil eden Ersu Şaşma, 5 Ağustos Pazartesi günü 20.00’de final müsabakalarına katılacak.
ERSU ŞAŞMA'NIN BAŞARILARI NELER?
2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya
2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya
2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya
2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya
Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etti.
2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazandı
2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu oldu.
2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.
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