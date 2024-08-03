Olimpiyat hakemi 'uygunsuz' fotoğraf nedeniyle men edildi

Bir Olimpiyat hakemi, yetkililerin 'uygunsuz' bulduğu bir fotoğraf nedeniyle Paris oyunlarından men edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:22
Olimpiyat hakemi 'uygunsuz' fotoğraf nedeniyle men edildi
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Sörf hakemi Ben Lowe, bu hafta Avustralyalı sporcular Ethan Ewing ve Bede Durbridge ile birlikte bir fotoğrafta görüldü.

Fotoğraf, sörf etkinliğinin düzenlendiği Tahiti'de çekilmişti.

Masum gibi görünen görüntüye rağmen Olimpiyat yetkilileri bunun uygun olmadığını söyledi.

Lowe bir süredir Dünya Sörf Ligi'nde hakemlik yapıyor ve Tokyo Olimpiyatları'nda da hakemlik yapmıştı.

Ancak bir haftadan uzun bir süre Tahiti'de kaldıktan sonra evine gönderildi.

NEDEN MEN EDİLDİ?

Basında yer alan bilgilere göre, üç adamın fotoğrafına şu başlık atılmıştı: "Bu üç Straddie [Stradbroke Adası] çocuğu Olimpiyatlarda işlerini yapıyor."

Kendi gibi Kuzey Stradbroke Adası'ndan olan Ewing ve Durbridge'in yarıştığı müsabakalarda hakemlik yapacağı öğrneilen Lowe, Uluslararası Sörf Birliği tarafından uygunsuz bulundu ve yarışlarda hakemlik yapmaktan men edildi.

Birlik, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bir hakemin bir sporcu ve ekibiyle bu şekilde etkileşim içinde olması uygunsuzdur. Devam etmekte olan yarışmanın bütünlüğünü ve adilliğini korumak amacıyla ve ISA Davranış Kuralları ve IOC Etik Kuralları uyarınca, ISA İcra Komitesi, hakemi yarışmanın geri kalanı için jüri panelinden çıkarmaya karar vermiştir."


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