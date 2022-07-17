Milli atlet Mikdat Sevler, elemelerde takıldı

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engellide elemeleri geçemedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 00:00
Milli atlet Mikdat Sevler, elemelerde takıldı
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Milli atlet Mikdat Sevler, erkekler 110 metre engellide elemeleri geçemedi

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 110 metre engelli elemeleri koşuldu.

Milli sporcu, 13.61 saniyeyle serisinde 6'ncı, elemelerde yarışan 38 atlet arasında ise 26'ncı sırayı alarak yarı finale kalamadı.


Mikdat Sevler 110 metre engelli Dünya Atletizm Şampiyonası
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