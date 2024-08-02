Milli atlet Özkan Baltacı finale kalamadı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada finale kalamadı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler çekiç atma elemeleri gerçekleştirildi.
Milli atlet Özkan Baltacı, elemeleri, 71.40'lık derecesiyle 27'nci sırada tamamlayarak finale kalma başarısı elde edemedi.
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