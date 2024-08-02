Milli atlet Özkan Baltacı finale kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, çekiç atmada finale kalamadı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:18
Milli atlet Özkan Baltacı finale kalamadı
Abone Ol google-news

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, erkekler çekiç atma elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Özkan Baltacı, elemeleri, 71.40'lık derecesiyle 27'nci sırada tamamlayarak finale kalma başarısı elde edemedi.


Özkan Baltacı haberleri Çekiç Atma haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Tarihimizde 2.kez... Buse Savaşkan, Paris 2024'te finale yükseldi

Tarihimizde 2.kez... Buse Savaşkan, Paris 2024'te finale yükseldi
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Paris 2024'e veda etti!

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Paris 2024'e veda etti!
Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'nci sırada noktaladı

Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'nci sırada noktaladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler