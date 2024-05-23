Milli atlet Ramil Guliyev'den Özbekistan'da altın madalya!

Özbekistan'daki Gennady Arzumanov Memorial yarışmasına katılan milli atletlerden Ramil Guliyev, 200 metrede birinci oldu.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:07
Milli atlet Ramil Guliyev'den Özbekistan'da altın madalya!
Abone Ol google-news

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ramil ve Batuhan Altıntaş, başkent Taşkent'te düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.

Erkekler 200 metre finalinde piste çıkan ay-yıldızlı sporculardan Ramil, 20.4 saniyeyle ilk sırayı aldı. 21.1 saniyede bitiş çizgisine gelen Batuhan ise 3'üncülüğü elde etti.


Ramil Guliyev haberleri Batuhan Altıntaş haberleri türkiye atletizm federasyonu haberleri

İlgili Haberler

Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz'den bronz madalya

Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz'den bronz madalya
Ramil Guliyev Avusturya'da üçüncü oldu

Ramil Guliyev Avusturya'da üçüncü oldu
Milli atlet Ramil Guliyev aşçılığa soyundu

Milli atlet Ramil Guliyev aşçılığa soyundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması! 'Gereken cevap sahada verilecektir'

Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması! 'Gereken cevap sahada verilecektir'
İsrafı önlemek için dondurabileceğiniz 6 şaşırtıcı yiyecek

İsrafı önlemek için dondurabileceğiniz 6 şaşırtıcı yiyecek
Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı

Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı
Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!

Tarihi baştan yazdıracak ‘500 bin yıllık’ keşif!
Son Dakika: Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali İstanbul'da

Son Dakika: Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali İstanbul'da
İzmir’de dolu etkili oldu!

İzmir’de dolu etkili oldu!
Futbolu bırakacağını açıklamıştı: Arda Güler'den Toni Kroos'a veda!

Futbolu bırakacağını açıklamıştı: Arda Güler'den Toni Kroos'a veda!
Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar

Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar