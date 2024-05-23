Milli atlet Ramil Guliyev'den Özbekistan'da altın madalya!
Özbekistan'daki Gennady Arzumanov Memorial yarışmasına katılan milli atletlerden Ramil Guliyev, 200 metrede birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ramil ve Batuhan Altıntaş, başkent Taşkent'te düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.
Erkekler 200 metre finalinde piste çıkan ay-yıldızlı sporculardan Ramil, 20.4 saniyeyle ilk sırayı aldı. 21.1 saniyede bitiş çizgisine gelen Batuhan ise 3'üncülüğü elde etti.
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