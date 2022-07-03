Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu

03 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8. sırayı aldı.