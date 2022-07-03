Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu

9. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli atletimiz Yasemin Can, kadınlar 5 bin metre finalinde 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 00:00
Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu
Abone Ol google-news

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8. sırayı aldı.


akdeniz oyunları Altın Madalya Yasemin Can Atletizm
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler