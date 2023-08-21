Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:46
Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı
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Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.

KENDİ ADINA SEZONUN EN İYİ DERCESİ

48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.


Yasmani Copello Escobar Dünya Atletizm Şampiyonası 2024 paris olimpiyat oyunları

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