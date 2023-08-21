Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı
Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.
KENDİ ADINA SEZONUN EN İYİ DERCESİ
48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.
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