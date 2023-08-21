Milli sporculardan U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 18:24

Güncelleme: 21.08.2023 - 18:24

Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen U20 Dünya Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber altın madalya kazanarak, dünya şampiyonluğu kemerinin sahibi oldu. Grekoromen stilde ayrıca 67 kilogramda mücadele eden Azat Sarıyar ve 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen ise bronz madalya elde etti.

Bükrenaz Sert (ortada)

30 SIKLETTE 7 MADALYA

Kadınlar 72 kilogramda Bükrenaz Sert, gümüş madalyayı boynuna takarken, serbest stilde ise 3 sporcu bronz madalya aldı. Serbest stilde 65 kilogramda Abdullah Toprak, 70 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 125 kilogramda Hakan Büyükçıngıl ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye toplamda 30 sıkletin 12’sinde madalyaya güreşirken, ay-yıldızlı sporcular bu müsabakaların 7’sinden galibiyetle ayrıldı.