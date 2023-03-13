Milli atletler, Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 madalyayla tamamladı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye, 2 bronz madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 07:15
Milli atletler, Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 madalyayla tamamladı
Abone Ol google-news

Türkiye, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Leiria kentindeki organizasyonun ikinci gününde üç milli sporcu mücadele etti.

Milli atletlerden Kıvılcım Kaya Salman, büyük kadınlar çekiç atmada 60.19'luk derecesiyle 12. sırayı aldı.

23 yaş altı kategorisinde ise erkekler gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Nuh Bolat 18.88'lik derecesiyle 4. olurken, erkekler cirit atmada mücadele eden Oğuzhan Usta 66.68 ile 11. sırada yarışmayı bitirdi.

Böylece Türkiye, organizasyonu ilk gün kazandığı 2 bronz madalyayla tamamladı. 23 yaş altında cirit atmada Esra Türkmen, çekiç atmada da Halil Yılmazer bronz madalya elde etmişti.


Avrupa Atmalar Kupası türkiye atletizm federasyonu Atletizm

İlgili Haberler

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'na mesaj
Trabzonsporlu Vitor Hugo: Golümü anneme armağan ediyorum

Trabzonsporlu Vitor Hugo: Golümü anneme armağan ediyorum
Trabzonspor 2. yarıda açıldı 3 puanı kaptı! Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor

Trabzonspor 2. yarıda açıldı 3 puanı kaptı! Trabzonspor 4-1 Adana Demirspor

En Çok Okunan Haberler