Milli atletler, Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 madalyayla tamamladı
Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye, 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nı 2 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Leiria kentindeki organizasyonun ikinci gününde üç milli sporcu mücadele etti.
Milli atletlerden Kıvılcım Kaya Salman, büyük kadınlar çekiç atmada 60.19'luk derecesiyle 12. sırayı aldı.
23 yaş altı kategorisinde ise erkekler gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Nuh Bolat 18.88'lik derecesiyle 4. olurken, erkekler cirit atmada mücadele eden Oğuzhan Usta 66.68 ile 11. sırada yarışmayı bitirdi.
Böylece Türkiye, organizasyonu ilk gün kazandığı 2 bronz madalyayla tamamladı. 23 yaş altında cirit atmada Esra Türkmen, çekiç atmada da Halil Yılmazer bronz madalya elde etmişti.
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