Milli atletlerden Karadağ'da iki bronz madalya
Milli atletler Bahattin Üney ve Pınar Demir, Ostrog Yarı Maratonu'nda 2 bronz madalya kazandı.
Karadağ'da düzenlenen Ostrog Yarı Maratonu'nda yarışan Türk sporculardan Bahattin Üney ve Pınar Demir, bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Nikşiç kentinde gerçekleştirilen yarışta büyük erkekler kategorisinde koşan milli atletlerden Bahattin Üney 3'üncü, Mahsun Değer ise 6'ncı oldu.
Böylece Türkiye, erkekler takım sıralamasında Karadağ ve Bosna Hersek'in önünde zirvede yer aldı.
Büyük kadınlarda mücadele eden Pınar Demir de bitiş çizgisini 3'üncü sırada geçti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- İlk 8 günün acı tablosu açıklandı
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- CHP'den eylem çağrısı
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti
- Doktor, atış poligonunda intihar etti
- CHP'den ilk açıklama!