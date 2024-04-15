Milli atletlerden Karadağ'da iki bronz madalya

Milli atletler Bahattin Üney ve Pınar Demir, Ostrog Yarı Maratonu'nda 2 bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 07:53
Milli atletlerden Karadağ'da iki bronz madalya
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Karadağ'da düzenlenen Ostrog Yarı Maratonu'nda yarışan Türk sporculardan Bahattin Üney ve Pınar Demir, bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Nikşiç kentinde gerçekleştirilen yarışta büyük erkekler kategorisinde koşan milli atletlerden Bahattin Üney 3'üncü, Mahsun Değer ise 6'ncı oldu.

Böylece Türkiye, erkekler takım sıralamasında Karadağ ve Bosna Hersek'in önünde zirvede yer aldı.

Büyük kadınlarda mücadele eden Pınar Demir de bitiş çizgisini 3'üncü sırada geçti.


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