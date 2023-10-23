Fenerbahçe'den 6'da 6!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 07:14

Güncelleme: 23.10.2023 - 07:14

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu hafta çıktığı 6 farklı maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kulübün 3 ana sporu olarak görülen futbol, basketbol ve voleybolda hem kadınlarda hem de erkeklerde çıktığı kritik maçların tümünden farklı galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin bu hafta sonu aldığı sonuçlar şöyle:

Erkek Futbol: Fenerbahçe 4-2 Hatayspor

Kadın Futbol: Vatanspor 0-4 Fenerbahçe

Erkek Basketbol: Galatasaray 62-74 Fenerbahçe

Kadın Basketbol: Fenerbahçe 101-65 Bursa Uludağ

Kadın Voleybol: Fenerbahçe 3-0 Kuzeyboru

Erkek Voleybol: TÜRŞAD 0-3 Fenerbahçe