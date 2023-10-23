Fenerbahçe'den 6'da 6!
Fenerbahçe Spor Kulübü, bu hafta oynadığı 6 farklı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, bu hafta çıktığı 6 farklı maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Kulübün 3 ana sporu olarak görülen futbol, basketbol ve voleybolda hem kadınlarda hem de erkeklerde çıktığı kritik maçların tümünden farklı galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin bu hafta sonu aldığı sonuçlar şöyle:
Erkek Futbol: Fenerbahçe 4-2 Hatayspor
Kadın Futbol: Vatanspor 0-4 Fenerbahçe
Erkek Basketbol: Galatasaray 62-74 Fenerbahçe
Kadın Basketbol: Fenerbahçe 101-65 Bursa Uludağ
Kadın Voleybol: Fenerbahçe 3-0 Kuzeyboru
Erkek Voleybol: TÜRŞAD 0-3 Fenerbahçe
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