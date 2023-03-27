Neslihan Yiğit, Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda ikinci oldu

Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından düzenlenen Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, 2. oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:21
Neslihan Yiğit, Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda ikinci oldu
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Milli sporcu Neslihan Yiğit, Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Dünya Badminton Federasyonu (BWF) tarafından Polonya'nın Tarnow kentindeki Jaskolka Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar final maçına çıkan Neslihan Yiğit, eski dünya 1 numarası Singapurlu Jia Min Yeo ile karşılaştı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren şampiyonada, rakibine 21-13 ve 21-11'lik setlerin ardından 2-0 mağlup olan milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.


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