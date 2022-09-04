Milli basketbolcu Alperen Şengün: 'Bizim seviyemizde değiller'

04 Eylül 2022 Pazar, 00:00

A Milli Erkek Basketbol takımının yıldız oyuncularından Alperen Şengün, EuroBasket A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'a karşı alınan 101-87'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'ın kendileri ile aynı seviyede olmadığını söyleyen Alperen Şengün, "Bulgaristan bizim seviyemizde bir takım değil. Maça konsantre başlayamadık ve ilk yarı denk gitti. Devre arasında herkes delirdi bu durum karşısında. Biz genç bir takımız ve maçlara enerjik başlamamız lazım. Ancak biz genelde ikinci yarılarda açılıyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. İlk yarıdaki performansımızdan dolayı halkımızdan özür dileriz" ifadelerini kullandı.