Milli basketbolcu Alperen Şengün: 'İspanya'ya da hazırız'

06 Eylül 2022 Salı, 20:35

A Milli Basketbol Takımı'nın, EuroBasket'teki Belçika karşısındaki galibiyetinin ardından Alperen Şengün, açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan yıldız basketbolcu, "Gürcistan maçından sonra çok önemli bir maçtı. Oyuna çok sert başladık. Yine bir yerde sertliğimiz düştü ama toparladık takım olarak daha iyiyiz, daha motiveyiz. Çok iyi bir galibiyet. İspanya maçı var, grup birinciliği için olacak büyük ihtimalle. O maça da hazırız" ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'teki son grup karşılaşmasında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14:30'da İspanya ile mücadele edecek.



