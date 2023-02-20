Milli basketbolcu İsmail Cem Ulusoy aday kadrodan çıkarıldı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:12

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:12

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda İsmail Cem Ulusoy, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ikinci tur I Grubu'nda 24 Şubat Cuma günü Bursa'da Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak milli takımda İsmail Cem Ulusoy'un antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

Melih Mahmutoğlu (solda) ile İsmail Cem Ulusoy (sağda)

ÖMER CAN DAHİL EDİLDİ

Bu oyuncunun yerine Ömer Can İlyasoğlu'nun aday kadroya dahil edildiği aktarıldı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Furkan Haltalı (Anadolu Efes), Yiğit Arslan (Bahçeşehir Koleji), Okben Ulubay, Ömer Can İlyasoğlu (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Lassa), Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Erkan Yılmaz (Türk Telekom)