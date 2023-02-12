Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan kötü haber
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan yaşamını yitirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
30 yaşındaki oyuncu, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalmıştı.
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